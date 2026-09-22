阿联酋生物科技公司与阿联酋大学合作将有机废弃物转化为可持续资源

阿通社艾因2026年9月22日电 阿联酋生物科技公司与阿联酋大学启动一项联合研究项目，旨在设计、建设和运营阿联酋首个一体化有机废弃物资源化中试装置。含可堆肥包装的混合厨余废弃物流将被转化为可再生沼气和富含营养的堆肥。

该合作项目在艾因的阿联酋大学正式启动。包括阿联酋环境集团、Hotpack、AW Rostamani Group旗下VerraPak、Tadweer集团、沙迦大学和Pacogreen在内的产业链主要相关方出席启动活动。

中试装置位于艾因阿联酋大学校园附近，每天最多可处理40公斤有机废弃物。项目将制定相关技术和运营指南，为这一模式今后在阿联酋及其他地区扩大应用提供支持。

在阿联酋，食物浪费约占每日城市生活垃圾的40%，其中相当一部分被送往垃圾填埋场。与此同时，受到食物残渣严重污染的传统塑料包装回收难度也更大。该项目将探索如何对厨余垃圾和可堆肥包装进行协同处理，以回收有价值的资源，同时减少进入垃圾填埋场的废弃物。

阿联酋大学科研副教务长拉米博士表示：“阿联酋大学认为，解决社会和环境挑战需要学术界与产业界之间开展强有力的合作。我们与阿联酋生物科技公司的合作表明，科研和创新可以转化为切实可行、可规模化推广的解决方案，以支持阿联酋的可持续发展目标。”

阿联酋大学项目负责人扎法尔·赛义德·谢尔教授表示：“这一一体化中试项目将评估厨余垃圾和可堆肥包装的一条切实可行的生命周期末端处理路径，同时支持阿联酋的循环经济、粮食安全和净零排放目标。该项目还将为学生和科研人员提供培训平台，并加强阿联酋在废弃物资源化技术方面的本地能力。”

该中试装置将整合厌氧消化和堆肥处理工艺，生产可再生沼气和富含营养的堆肥。

在2026年8月至2028年8月的两年项目期内，科研人员将评估这一一体化工艺的运行性能、环境效益和经济潜力。装置安装和调试预计将在2027年8月前完成。

学生和科研人员也将参与项目，在实践中接受科研和技术培训。与此同时，项目还将在实验室规模开展评估，探索将沼气转化为可再生氢的潜力。

阿联酋生物科技公司首席技术官阿曼·库尔什雷斯塔博士表示：“该项目将展示一种用于阿联酋有机废弃物管理的新型一体化生物炼制模式。

厌氧消化将把有机废弃物转化为可再生沼气，并具备进一步升级为绿色氢能的潜力。产生的厌氧消化残余物随后将进行堆肥处理，生产富含营养的堆肥。

如果这一模式能够在区域层面成功验证，可能将显著推动有机废弃物分流和循环利用，同时体现可堆肥包装在这一体系中的促进作用。”

如果成功实现规模化应用，一体化有机废弃物资源化设施与垃圾填埋相比，最终有望将二氧化碳排放降低89%。

通过形成经过验证的技术证据，该项目预计将提供一套可规模化、模块化的路线图，将厨余垃圾和可堆肥包装转化为可再生沼气和堆肥，并支持阿联酋在废弃物管理、循环经济和可持续发展方面的长期目标。