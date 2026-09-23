新研究：阿联酋在航空器维修领域拥有坚实基础设施和丰富专业经验

阿通社迪拜2026年9月23日电 一项最新研究指出，阿联酋在飞机维护、修理和大修领域拥有完善的基础设施、丰富的专业经验和大量投资。

这项由GE航空航天参与开展的航空业研究显示，根据奥纬咨询公司的预测，到本十年末，全球维护、修理和大修支出预计将达到约1930亿美元。

研究指出，这一增长主要受到机队老化、飞机交付延迟、发动机耐久性挑战以及维修车间产能受限等因素推动。

研究提出了一项综合愿景，探讨阿联酋如何通过加强该行业各优势环节之间的协同与整合，开启该领域下一阶段增长，并进一步发展成为这一领域的领先枢纽。

这份研究由《中东航空商业》杂志与GE航空航天合作编制，题为《加强阿联酋维护、修理和大修生态系统的战略协同》。研究汇集了航空业多方观点，展现了阿联酋目前在维护、修理和大修领域已具备的深厚专业能力。

GE航空航天中东、土耳其及独联体地区总裁兼首席执行官阿齐兹·库莱拉特表示，GE航空航天数十年来一直与阿联酋航空业并肩合作，其中尤为突出的是阿联酋在这一领域已经形成的深厚专业技术能力。

《航空商业中东》编辑阿金基亚·古拉夫表示，阿联酋的维修、修理和大修行业实力雄厚、基础稳固，拥有深厚的技术专长、与原始设备制造商的牢固关系，以及一些全球运营最繁忙、强度最高的机队，而且这些资源彼此之间距离很近。