阿联酋在联合国大会第81届会议高级别会议上分享网络韧性和人工智能治理愿景与专业经验

阿通社纽约2026年9月25日电 阿联酋政府网络安全委员会主席穆罕默德·科威提博士在纽约举行的第81届会议高级别会议期间重申，网络安全是安全数字化转型、可信数字经济和安全智慧城市的基础性支撑。

他说：“随着政府、基础设施和社区之间的互联程度不断提高，必须在数字服务、新兴技术和智能系统的设计阶段就将安全要求纳入其中。”

在这一周内，阿联酋参加了涉及各国政府、国际组织、全球性机构和私营部门领导人的一系列高级别圆桌会议、战略对话、双边会晤、专题会议及正式交流活动。

在这些活动中，阿联酋分享了其在网络韧性、负责任的人工智能治理、后量子准备度和安全数字化转型方面的经验，并参与了有关人的发展、战略性慈善事业、人道主义韧性和可持续发展的讨论。

谈及国际合作，科威提说：“阿联酋强调，网络安全是国际社会的共同责任。

数字风险不会止于国界；要形成有效的韧性，就需要在威胁情报交流、政策与标准协调、能力建设、共同应对准备、负责任的人工智能治理，以及包括向后量子时代过渡在内的新兴风险应对准备方面加强合作。”

在谈及与私营部门的伙伴关系时，他说：“阿联酋还强调，私营部门是建设可持续国家网络安全能力的重要战略伙伴。

伙伴关系应超越技术采用，扩展至联合开发、知识转让、研究与开发、专业培训、测试环境，以及汇集政府、产业界、学术界和全球专业知识的卓越中心。”

他补充说：“此类伙伴关系有助于将国际专业知识转化为本地能力、本国人才和长期创新能力，同时增强技术主权，加快部署先进的网络安全解决方案。”

谈及创新和未来能力，科威提强调：“创新仍是阿联酋未来准备议程的核心。

阿联酋继续推动在政府工作和网络安全业务中负责任地使用人工智能、自动化和高级分析技术，以增强态势感知、改进决策、加强早期发现和应对，并提高运作效率。”

“与此同时，阿联酋通过支持初创企业、加速器、孵化器、试点项目和规模化发展路径，加强更广泛的创新生态系统，帮助有前景的技术从构想和原型发展为可部署的国家能力。

这一做法将政府需求、私营部门专业知识、研究和投资联系起来，以开发下一代网络安全和数字解决方案。”他补充说。

科威提最后说：“阿联酋的做法将网络安全、安全数字化转型、安全智慧城市、国际合作、战略伙伴关系和创新纳入一项综合性的未来准备议程，重点是建设安全、有韧性、有竞争力且以人为本的数字生态系统。”