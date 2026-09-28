玛丽亚姆·卡里姆夺得阿联酋爱知名古屋亚运会首金

阿通社名古屋2026年9月29日电 玛丽亚姆·卡里姆在2026年爱知·名古屋第20届亚洲运动会女子400米栏比赛中以54秒31夺冠并刷新赛会纪录，为阿联酋赢得本届亚运会首枚金牌，同时创造2026年U20世界最好成绩。

卡里姆发挥出色，以0.27秒优势夺冠。哈萨克斯坦选手阿德琳娜·泽姆斯以54秒58获得银牌，印度选手维蒂娅·拉姆拉杰以54秒75获得铜牌，两人均创下个人最好成绩。

这枚金牌使阿联酋的奖牌总数增至2枚。此前，苏莱曼·阿卜杜勒拉赫曼在男子400米比赛中获得银牌。阿联酋在总奖牌榜上的排名上升6位，升至第24位。

阿联酋奥委会董事会成员、阿联酋田径联合会主席穆罕默德·阿卜杜拉·穆尔，阿联酋奥委会秘书长法里斯·穆罕默德·穆塔瓦，以及阿联酋田径联合会董事会成员贾米拉·阿卜杜勒拉赫曼现场观看了这场比赛。

穆尔就卡里姆取得这一历史性成就向阿联酋领导层表示祝贺。他表示，这名18岁选手以出色表现夺得金牌、打破赛会纪录，并创造本年度U20世界最好成绩。

他说，这一成就体现了阿联酋领导层对体育事业的支持，以及在本国体育人才培养和田径运动发展方面持续投入取得的成效，并进一步增强了阿联酋在世界锦标赛和奥运会上争夺奖牌的目标。

穆尔还向卡里姆、她的技术和行政团队、家人以及所有为取得这一成就作出贡献的人表示祝贺。

在女子复合弓比赛中，朱马娜·纳贾尔先以140比137击败阿富汗选手法蒂玛·萨达特·萨德尔，晋级16强，随后以140比148不敌韩国选手朴正允，止步16强。

阿姆娜·阿瓦迪同样止步16强，以143比144惜败于马来西亚选手法廷·努尔法特哈·马特·萨勒。

在男子复合弓比赛中，苏尔坦·曼哈利在32强赛中以139比148不敌中国选手刘锦逸，阿卜杜拉·曼苏里则在同一轮以141比147负于韩国选手崔永熙。

在射击比赛中，男子多向飞碟资格赛4轮过后，谢赫穆罕默德·本·达勒穆克·阿勒马克图姆累计命中95靶，叶海亚·苏海勒·穆海里累计命中90靶。资格赛和决赛将于周二结束。

在板式网球比赛中，法蒂玛·沙赫杜尔和玛丽亚姆·哈希米在女子双打首轮以6比7、3比6不敌伊朗组合，止步首轮。

在帆船比赛中，两轮过后，多哈·贝什尔以17分排名女子奥运ILCA 6级第8位，苏尔坦·奥韦斯以20分排名男子奥运ILCA 7级第9位。

此外，法里斯·穆罕默德·穆塔瓦和阿联酋体育官员现场观看国家柔道队训练，并了解队伍赛前备战情况。

国家柔道队已在日本东海大学结束最后阶段集训。此次集训根据该大学与阿联酋柔道联合会签署的合作协议开展。柔道比赛将于9月30日至10月3日举行。国际柔道联合会目前公布的参赛名单中共有5名阿联酋运动员。

中国继续以225枚奖牌领跑总奖牌榜，日本和韩国紧随其后。

阿联酋各参赛队伍将于周二继续征战，电子竞技队将参加《英雄联盟》小组赛，阿联酋选手还将继续参加射箭、射击和女子双打板式网球等项目。