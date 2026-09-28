纽约大学阿布扎比分校研究揭示细胞对致癌基因反应各异

阿通社阿布扎比2026年9月28日电 纽约大学阿布扎比分校研究人员发现，单个致癌基因可在细胞中引发不同反应，其中一些反应有助于抑制肿瘤形成，而另一些则可能促进肿瘤发展。

这项发表于《EMBO Reports》的研究发现，该基因可诱发多种形式的细胞衰老。细胞衰老是一种天然防御机制，即受损细胞停止分裂，从而帮助预防癌症；这种所谓的抑瘤功能是所有细胞所固有的。

研究人员利用斑马鱼肝癌模型，研究细胞对致癌基因的初始反应，并发现这些癌前细胞中，一部分会进入终末性衰老状态，即无法形成肿瘤；另一些则能够重新获得分裂能力，并可能促进癌症发展。

常用的化疗方法往往会使癌细胞进入衰老状态，但无法将这些细胞完全清除。因此，可利用衰老细胞清除药物靶向并清除这些治疗诱导的衰老细胞。

在这项研究中，研究人员测试了一种常用的衰老细胞清除药物，以评估其靶向衰老细胞的能力。结果发现，该药物仅对部分癌前细胞有效，对另一些癌前细胞则无效。

研究结果表明，针对衰老细胞的治疗可能需要将这些细胞不同的行为特征纳入考量。

纽约大学阿布扎比分校生物学教授、论文资深作者克尔斯滕·萨德勒·埃德普利表示：“癌症并不能简单归结为细胞是停止分裂还是继续生长。我们的研究表明，细胞衰老存在不同类型，而癌前细胞进入何种衰老状态，可能决定其最终是否转化为癌细胞。我们还发现，不同类型的衰老细胞对治疗的反应差异很大，这一点对于癌症疗法的开发和应用非常重要。”

她补充说：“尤其令人振奋的是，参与本科毕业研究项目的学生也为这一发现作出了贡献。他们的工作表明，当学生有机会直接参与重要科学问题的研究，并得到专门导师的指导时，同样能够在具有重要影响力的研究中发挥宝贵作用。”

这项研究由纽约大学阿布扎比分校研究人员与该校基因组学与系统生物学中心合作开展，由研究科学家埃琳娜·马尼亚尼牵头。她还通过本科毕业研究项目指导了多名参与该研究的本科生。

研究结果为了解致癌基因被激活时细胞如何作出反应提供了新的认识，并可能帮助研究人员进一步了解，在癌症治疗中应如何靶向不同类型的衰老细胞。