阿联酋总统会见以色列总理

阿联酋总统会见以色列总理

阿通社阿布扎比2026年9月28日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下会见了以色列总理本雅明·内塔尼亚胡。他于周日访问阿联酋。

会见期间，双方讨论了双边关系及加强联系的途径。